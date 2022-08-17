Данія розгляне можливість введення обмежень видачі віз для росіян, - МЗС Данії

В Данії вважають ганебним відпочинок російських туристів під час війни проти України.

Очільник МЗС Данії Єппе Кофод сподівається, що ЄС ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз росіянам.

Про це він повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV2.

Втім, якщо Євросоюз не запровадить спільних правил, уряд Данії може прийняти рішення, які скоротять кількість російських туристичних віз, самостійно.

"Я вважаю дуже ганебним те, що російські туристи можуть засмагати і жити розкішним життям на півдні Європи, тоді як українські міста бомблять до невпізнання" - сказав Єппе Кофод.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив про те, що країна планує значно скоротити кількість туристичних віз, які видаються росіянам.