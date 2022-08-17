Кулеба і Блінкен обговорили постачання зброї в Україну від США і партнерів

"Військова допомога Україні прискорює завершення війни та залишається найкращою інвестицією в довгострокову безпеку Європи та світу", - наголосив глава МЗСУ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову на тему зброї для нашої держави.

Про це Кулеба написав у своєму Twitter.

Він зазначив, що під час бесіди координували подальше постачання зброї від США і партнерів.

"Військова допомога Україні прискорює завершення війни та залишається найкращою інвестицією в довгострокову безпеку Європи та світу", - підкресли очільник МЗС.

Кулеба також подякував Сполученим Штатам Америки за "непохитну підтримку".

Нагадаємо, нині міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. За словами Резнікова, США нададуть Україні ще більше допомоги.

Днями в Пентагоні показали, як вантажать зброю для нашої держави.