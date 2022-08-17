Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупаційні війська обстріляли Дніпропетровщину, від снарядів спалахнула пожежа

Наразі потерпілих немає, кажуть у ДСНС.

Російські окупаційні війська обстріляли Дніпропетровщину, від снарядів спалахнула пожежа
Фото: Скрін з відео

Російські загарбники обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Вдень 17 серпня рашисти поцілили зі ствольної артилерії по Великій Костромці Зеленодольської громади.

За інформацією ДСНС, через влучання снарядів виникла пожежа. Наразі рятувальники обстежують території. 

Потерпілих немає.

Нагадаємо, російська армія цієї ночі атакувала Нікопольський і Криворізькій райони Дніпропетровської області. Нікопольський при цьому обстрілювали тричі – зі ствольної артилерії.

Вчора вдень рашисти обстріляли Нікополь, двоє людей отримали поранення. Зазнала руйнувань й інфраструктура.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також