Російські окупаційні війська обстріляли Дніпропетровщину, від снарядів спалахнула пожежа

Наразі потерпілих немає, кажуть у ДСНС.

Російські загарбники обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Вдень 17 серпня рашисти поцілили зі ствольної артилерії по Великій Костромці Зеленодольської громади.

За інформацією ДСНС, через влучання снарядів виникла пожежа. Наразі рятувальники обстежують території.

Потерпілих немає.

Нагадаємо, російська армія цієї ночі атакувала Нікопольський і Криворізькій райони Дніпропетровської області. Нікопольський при цьому обстрілювали тричі – зі ствольної артилерії.

Вчора вдень рашисти обстріляли Нікополь, двоє людей отримали поранення. Зазнала руйнувань й інфраструктура.