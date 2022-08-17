Люди не постраждали.

Унаслідок ворожого обстрілу Миколаєва, який відбувся сьогодні вночі, пошкоджено 27 житлових будинків, головний корпус університету та знищено автопарк.

Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич.

“Сьогодні Миколаїв зазнав потужних обстрілів близько 2:00 ночі. У Центральному районі пошкоджень зазнали Чорноморський національний університет імені Петра Могили, де розірвалось дві ракети С-300. У закладі пошкоджені стіни, вилетіли вікна, двері, зруйновані стеля та внутрішнє оздоблення”, – йдеться в повідомленні.

Сєнкевич додав, що від обстрілів постраждало 27 житлових будинків. У них загалом вилетіло 154 вікна. У трьох будівлях повністю зруйнований дах, в одинадцяти – пошкоджений частково.

У Корабельному районі під обстріл потрапило приватне підприємство. Там знищений автопарк. Ударною хвилею та уламками пошкоджень зазнали п'ять приватних будинків.

Зазначається, що на місцях працюють ремонтні бригади, вони відновлюють усі комунікації. Комунальники прибирають наслідки обстрілів із громадських місць. Фахівці адміністрацій районів видають жителям плівку, ОСБ-плити та брезент.

Раніше повідомлялося про те, що російські війська обстріляли сьогодні вночі будівлю Чорноморського національного університету імені Петра Могили в Миколаєві. У приміщенні навчального закладу був охоронець, він не постраждав.