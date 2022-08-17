Росія збільшила діяльність авіації на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя
Росія збільшила діяльність авіації на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Мобілізація в “ДНР”: чоловіки вже не можуть виїхати навіть в Росію

“Мобілізаційний резерв замкнуто в банановій республіці”.

Мобілізація в “ДНР”: чоловіки вже не можуть виїхати навіть в Росію
Фото: EPA/UPG

Чоловіків із захоплених у 2014 році територій Донецької області не випускають за кордон “ДНР”. Вони не можуть виїхати ні в РФ, ні на інші окуповані території.

Про це повідомляє у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Чоловіків з реєстрацією в Донецьку, Макіївці, Горлівці або іншому містечку окупованої з 2014 року Донецької області не випускають за кордон так званої “ДНР”. Ані в Росію, ані навіть в окуповану частину Запоріжжя. Мобілізаційний резерв замкнуто в банановій республіці”, – йдеться у повідомленні.

Радник міського голови додає, що надходить інформація про те, що за 40 тисяч рублів можна “порєшать” та дістати довідку про те, що людина не підлягає мобілізації. А потім ще за 40 тисяч рублів хабаря на “таможні ДНР” можна виїхати в Росію.

“Розвага доступна далеко не всім, але користується останнім часом великим попитом. Бажаючих поїхати геть значно більше за бажаючих померти за ідеали путінізму. Майбутнє, яке чекає маріупольців, уже дуже скоро. Тому чоловікам варто їхати вже. Поки без ризику і безкоштовно. Подалі від бананового пекла”, – наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, з 1 серпня на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей росіяни розпочали нову хвилю примусової мобілізації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також