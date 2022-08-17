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Понад 1 300 людей перебувають у черзі на фільтрацію для виїзду з Маріуполя

Другий пункт фільтрації відкрили у Лівобережному районі міста.

Понад 1 300 людей перебувають у черзі на фільтрацію для виїзду з Маріуполя
Маріуполь
Фото: Скріншот відео

У тимчасово захопленому росіянами Маріуполі черга на фільтрацію для отримання перепустки на виїзд із міста перевищує 1 300 людей.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“На Лівобережжі відкрили другий в місті пункт фільтрації. Черга на фільтрацію на сьогодні сягає понад 1 300 маріупольців. Для проходження фільтрації необхідно подати паспорт, телефон та трудову книжку. Без довідки про фільтрацію неможливо отримати перепустку на виїзд з міста та евакуюватись”, – написав Андрющенко.

Він також зазначив, що Лівобережний район міста залишається найбільш постраждалим районом з найменшою увагою самопроголошеної “влади”. Колаборанти пояснюють це тим, що при Україні "цій частині міста приділяли забагато уваги, тому зараз мешканці можуть потерпіти".

Радник мера оприлюднив відео, на яких можна побачити в Лівобережному районі черги людей за гарячою їжею – кашею, яку роздають із величезних каструль та чергу за водою з імпровізованих колодязів.

Нагадаємо, окупанти заборонили вчителям виїзд із Маріуполя. Щоб переконати освітян у необхідності співпраці росіяни застосовують фізичну силу. 

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