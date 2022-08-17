Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
Росія збільшила діяльність авіації на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя
Росія збільшила діяльність авіації на аеродромі "Бельбек" поблизу Севастополя
ГоловнаСуспільствоВійна

Двох жителів Дніпра викрито на продажі гуманітарної допомоги для військових, – Офісу генпрокурора

Задокументовано продаж гуманітарної допомоги на суму 850 тис. гривень.

Двох жителів Дніпра викрито на продажі гуманітарної допомоги для військових, – Офісу генпрокурора
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом жителям Дніпра за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram.

"За даними слідства, волонтери благодійного фонду налагодили механізм реалізації гуманітарної допомоги, отриманої від Республіки Польща. Вони систематично наживалися на продажі продуктів харчування і товарах особистої гігієни, ввезених для бійців Збройних Сил України на території м. Дніпра. Для зберігання гумдопомоги чоловіки орендували складські приміщення, а в подальшому продавали її. В ході розслідування злочину правоохоронцями задокументовано продаж гуманітарної допомоги – продуктів харчування на суму 850 тис. гривень", – йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, під час проведення обшуків у помешканнях, в автомобілях та орендованих складах затриманих виявлено та вилучено шість тонн продуктів харчування, засоби гігієни, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти у сумі майже 2 млн грн.

Наразі обох "волонтерів" затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою.

Нагадаємо, ДПС і БЕБ викрили незаконну реалізацію військових товарів вартістю в п'ять млн гривень, які завозили під виглядом гуманітарної допомоги та продавали.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також