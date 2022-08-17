Двох жителів Дніпра викрито на продажі гуманітарної допомоги для військових, – Офісу генпрокурора

За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом жителям Дніпра за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram.

"За даними слідства, волонтери благодійного фонду налагодили механізм реалізації гуманітарної допомоги, отриманої від Республіки Польща. Вони систематично наживалися на продажі продуктів харчування і товарах особистої гігієни, ввезених для бійців Збройних Сил України на території м. Дніпра. Для зберігання гумдопомоги чоловіки орендували складські приміщення, а в подальшому продавали її. В ході розслідування злочину правоохоронцями задокументовано продаж гуманітарної допомоги – продуктів харчування на суму 850 тис. гривень", – йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, під час проведення обшуків у помешканнях, в автомобілях та орендованих складах затриманих виявлено та вилучено шість тонн продуктів харчування, засоби гігієни, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти у сумі майже 2 млн грн.

Наразі обох "волонтерів" затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою.

Нагадаємо, ДПС і БЕБ викрили незаконну реалізацію військових товарів вартістю в п'ять млн гривень, які завозили під виглядом гуманітарної допомоги та продавали.