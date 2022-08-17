На Одещині викрито схему для виїзду за кордон військовозобов’язаних, – Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрито групу осіб за фактом незаконного переправлення громадян через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram.

"За даними слідства, вони підшуковували чоловіків призовного віку, яким за винагороду у 7000 доларів США пропонували допомогу у незаконному перетині кордону. За цю суму лікарі військово-лікарської комісії і службові особи Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Одеси за відсутності підстав видавали завідомо підроблені документи про непридатність особи до військової служби через начебто існуючі захворювання", – йдеться у повідомленні.

Після отримання платежу у криптовалюті в стислі терміни проводилось "обстеження" та оформлялись завідомо підроблені документи. У "пакет послуг" також входила організація безперешкодного перетину кордону до країн Євросоюзу.

Повідомляється, що правоохоронці затримали двох осіб під час видачі підроблених документів.

За місцем роботи та проживання затриманих проводяться обшуки, вживаються заходи щодо встановлення їх спільників, а також осіб, яких безпідставно визнано непридатними до військової служби.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сьогодні повідомив, що найближчим часом у Верховній Раді не спрощуватимуть виїзд за кордон для чоловіків призовного віку.