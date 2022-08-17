Загарбник інтенсивно обстрілює Харків та область, – голова ОВА

У Золочеві з вибуховими травмами госпіталізували 22-річного чоловіка у середньому стані.

Упродовж доби російські окупанти інтенсивно завдавали артилерійських та ракетних ударів по Харкову та Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Окупанти кілька разів обстрілювали з РСЗВ Салтівський район Харкова. Пошкоджені житлові багатоповерхові будинки, критична транспортна інфраструктура. На щастя, постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.

Протягом доби по області окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Чугуївський, Богодухівський райони. Вночі удари посилились.

Після 21 години внаслідок обстрілу горіли гаражі та техніка фермерського господарства у Чугуївському районі. Після 23 – внаслідок обстрілу горів гараж та автомобілі в Золочівській громаді, Богодухівського району.

Сьогодні близько п'ятої ранку Штаб оборони зафіксував запуск більш ніж п'яти ракет з Бєлгорода.

"Одна з ракет влучила в межі Слобідського району Харкова. Ракетні удари пошкодили житлові будинки, виникли кілька пожеж у Золочівській громаді. Попередньо вдень у Золочеві окупанти артобстрілом влучали по території ліцею, пошкодили футбольний майданчик, зруйнували один житловий будинок, два – пошкодили", – написав Синєгубов.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, у Золочеві з вибуховими травмами госпіталізували 22-річного чоловіка, стан – середній.

В Ізюмському районі через обстріли пошкоджена критична інфраструктура, горіла трава на відкритих територіях.

"На лінії зіткнення тривають інтенсивні бойові дії. Ворог намагається наступати неподалік Леб’яжого та Базаліївки. Наші захисники дають ворогу гідну відсіч, завдають окупантам втрат. Бої на цій дільниці тривають. У районі Леб'яжого окупанти дистанційно мінують місцевість", – резюмував повідомлення голова Харківської ОДА.

Нагадаємо, минулої ночі Росія влаштувала один з наймасованіших обстрілів Харкова, РФ вдарила по пʼятьох з девʼяти районів.