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Джанкой і Гвардійське, де були вибухи, є місцями найважливіших аеродромів окупантів у Криму, – розвідка Великої Британії

Джанкой також є ключовим автомобільним і залізничним вузлом. 

Джанкой і Гвардійське, де були вибухи, є місцями найважливіших аеродромів окупантів у Криму, – розвідка Великої Британії
Фото: facebook/Рустем Умєров

І українська, і російська сторони визнали, що біля Джанкоя на півночі Криму 16 серпня відбулися вибухи на складі боєприпасів. Там також ймовірно були пошкоджені залізниця та електропідстанція. 

Російські ЗМІ також повідомляли про дим, що підіймався над авіабазою у Гвардійському біля Сімферополя. Джанкой і Гвардійське – місця двох найважливіших військових аеродромів окупантів у Криму, зазначила британська розвідка у звіті міністерства оборони, оприлюдненому у твіттері.

Військові Великої Британії зазначили, що Джанкой також є ключовим автомобільним і залізничним вузлом, "який відіграє важливу роль у забезпеченні російських операцій на півдні України". 

У звіті додали, що причини інцидентів і масштаби збитків незрозумілі, але російське командування, швидше за все, буде все більше турбуватися через очевидне погіршення для них ситуації в Криму. 

Нагадаємо, 15 серпня в Криму відбулися нові вибухи, одразу в трьох місцях: на залізничному вузлі було пошкоджено трансформаторну станцію, на складі детонували боєприпаси, над авіабазою біля Сімферополя підіймався густий дим.

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