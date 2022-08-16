В Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази в Гвардійському

Над військовою авіабазою в кримському селищі Гвардійське (Сімферопольський район) видніється дим. За словами місцевих мешканців, там пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляє "Кримінформ". Офіційної інформації поки немає. Авіабаза в Гвардійському розташовується в 13 км від Сімферополя. Після початку окупації Росія розмістила там 37-й змішаний авіаполк військово-повітряних сил і дві ескадрильї (12 Су-24М і 12 Су-25 СМ).

За словами місцевих, вибухи лунали близько 6:30. Нагадаємо, що також приблизно в цей час в Криму лунали й інші вибухи – біля с. Майське. Там, за словами окупанті, відбулася "детонація боєприпасів" внаслідок "диверсії" на військовій базі. Також вибух відбувся на трансформаторній станції залізниці.

Окупанти проводять евакуацію пʼятикілометрової зони біля військової бази.