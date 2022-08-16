Росія завдала ракетного удару по Житомирщині

Росія завдала ракетного удару по Житомирському району.

Підтверджено два вибухи, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко в Телеграм.

"Увага! На території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару. Додаткову інформацію буде надано згодом", – написав він.

Бунечко додав, що, за попередніми даними, ракети були випущені з території Білорусі.

Попереднього разу ворог вдарив по Житомиру 25 червня. З літаків із території Білорусі росіяни випустили близько 30 ракет. Приблизно 10 ракет вдалося збити. Окупанти били по військових обʼєктах.