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Росія завдала ракетного удару по Житомирщині

Відбулися два вибухи. 

Росія завдала ракетного удару по Житомирщині
Віталий Бунечко

Росія завдала ракетного удару по Житомирському району.

Підтверджено два вибухи, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко в Телеграм

"Увага! На території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару. Додаткову інформацію буде надано згодом", – написав він.

Бунечко додав, що, за попередніми даними, ракети були випущені з території Білорусі.

Попереднього разу ворог вдарив по Житомиру 25 червня. З літаків із території Білорусі росіяни випустили близько 30 ракет. Приблизно 10 ракет вдалося збити. Окупанти били по військових обʼєктах. 

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