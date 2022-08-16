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Склад боєприпасів у Криму, де вранці були вибухи, окупанти облаштували на закинутій фермі, – Чубаров

А залізницею, де вибухнула трансформаторна станція, можна було постачати боєприпаси на материкову Україну. 

Склад боєприпасів у Криму, де вранці були вибухи, окупанти облаштували на закинутій фермі, – Чубаров
Вибух у Криму 16 серпня
Фото: скрін

Ранкові вибухи в Джанкойському районі Криму були одразу в двох місцях: на трансформаторній станції залізниці в с. Майське та на складі боєприпасів.

Про це голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров повідомив у ефірі телемарафону.

"Я думаю, що подія сталася десь о 6-6:05. Там є селище, яке називається сьогодні Азовське... Біля нього є село Майське. Біля Майського є старі закинуті ферми – там колись був тваринницький комплекс. У цих фермах окупанти створили склад боєприпасів. Думаю, що йшло накопичення боєприпасів задля використання у новому штурмі на материку. Бо Джанкой – це є такий залізнодорожний вузол, туди звозиться техніка, боєприпаси, вони потім розташовуються в кількох селах, щоб в одному місці не зберігати", – пояснив він.

За словами Чубарова, детонація станом на 10 ранку ще продовжувалась. 

"Оточили окупанти зону радіусом 5 км – всі села, які входили в цю зону – вони евакуювали людей. Звідси можна уявити, якої потужності сталися вибухи. Пошкоджена залізна дорога, з Джанкою в сторону материкової України вже немає сполучення, але вони зараз його ремонтують і, скоріш за все, відремонтують. Ця дорога використовується, щоб на Херсон і далі до Мелітополя звозити зброю і таке інше", – повідомив він.

Нагадаємо, окупанти заявили, що в Джанкойському районі відбулася "детонація боєприпасів". Попередня "детонація" в Криму була на аеродромі Повітряно-космічних сил 9 серпня. Того дня Росія втратила 9 літаків. 

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