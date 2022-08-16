"Окупований Крим – це про вибухи складів і зростання небезпеки для загарбників", – Подоляк

Вибухи було чутно в Джанкойському районі сьогодні вранці.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що вибухи під Джанкоєм в окупованому Росією Криму – це демілітаризація півострова.

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії", – зазначив Подоляк.

Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 16, 2022

Нагадаємо, уранці 16 серпня в Джанкойському районі окупованого Криму пролунали вибухи. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив про влучання в склад боєприпасів окупантів. У Міноборони РФ повідомили, що внаслідок пожежі у військовій частині в Джанкойському районі Криму сталася детонація боєприпасів.