На Херсонщині окупанти ведуть бої на вже деокупованих територіях, на Луганщині ведуть наступ з боку Лисичанського заводу, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

У Дніпропетровській області ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони, йдеться у зведенні від ОВА станом на 8 ранку. У Криворізькому ударили по двох селах Зеленодольської громади. Двоє поранених. Нікопольський район обстріляли двічі за ніч. Під удар потрапила Червоногригорівська громада. Там є руйнування девʼяти приватних будинків, гаражів та двох складів і техніки місцевого агропідприємства. Перебито лінію електропередач. Майже дві тисячі людей без світла. Без постраждалих.

Вночі окупанти інтенсивно обстрілювали місто Харків: як ракетами, так і ракетними системами залпового вогню. Зафіксовано пуски семи ракет з напрямку Бєлгорода. Пошкоджена цивільна освітня, промислова інфраструктура, житлові будинки, були влучання по відкритих територіях Індустріального, Холодногірського, Салтівського районів. На місцях влучань працюють відповідні служби, правоохоронці.

Вчора ввечері був обстріл із РСЗВ Київського району Харкова. Частково зруйновано приватний будинок. По області окупанти завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах. Попередньо – поранених немає.

У Луганській області росіяни ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу. За вчора шість разів наші бійці змусили їх відступити. Ще на трьох ділянках на межі Луганщини та Донеччини бої тривають і дотепер. Сьогодні зранку населені пункти і позиції українських військових ворог обстрілює з артилерії. Тільки за ніч здійснили чотири танкових атаки та чотири авіаудари.

Сьогодні зранку Росія обстріляла промислову зону Костянтинівки Донецької області. Без жертв. Опівночі був обстріл Слов'янська, зруйновано кілька приватних житлових будинків. Також вночі – ракетні обстріли Краматорська, смт Ясногірка. Пошкоджені будинки, про потерпілих повідомлень зараз немає.

Вночі був ракетний обстріл по об’єктах критичної інфраструктури в місті Курахове. Пошкоджено техніку та зазнали руйнувань будівлі Мар’їнського РЕМ, будівлі промислових підприємств ТОВ "Електросталь" та ТОВ "Святоіллінського машинобудівного заводу". Зруйновані кілька цехів. Постраждалих серед цивільного населення немає. За добу ворогом обстріляно низку населених пунктів, в тому числі Авдіївку, Часів Яр, Миколаївку, Слов’янськ, смт Південне та інші. За добу по області – одна людина загибла, двоє – поранених.

За минулу добу ворог обстрілював кілька населених пунктів у різних районах Миколаївської області, зокрема – смт Первомайське Первомайської громади, с. Лимани Галицинівської громади, с. Широке Широківської громади та інші.

Вчора ввечері були обстріли с. Червона Долина. Зафіксовано влучання по відкритих територіях. Також були обстріли с. Червона Долина вночі. Інформація щодо пошкоджень та постраджалих уточнюється. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, протягом минулого дня обстріляно села Лепетиха та Кавказ. Вночі під обстріл потрапило смт Березнегувате. Одна людина загинула та одну людину поранено. Відомо про зруйновані житлові будинки. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

У Херсонській області окупанти намагаються утримувати свої позиції та ведуть бої на вже деокупованих територіях. Стабільно важка ситуація у громадах Каховського та Бериславського районів. Щодня через бойові дії населені пункти цих та сусідніх районів обстрілюються з різного виду зброї, внаслідок цього села на межі знищення, є поранені люди, масово горять ліси та поля. Лише за останній тиждень рятувальники зафіксували 65 пожеж. Велика територія області залишається замінованою.

Нагадаємо, згідно зі зведенням Генштабу, підрозділи противника вели наступальні та штурмові дії у напрямках Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар. Тут українські воїни зупинили та відкинули окупантів назад. На напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне бойові дії тривають.