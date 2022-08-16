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Окупанти накрили “градами” і “ураганами” два райони Дніпропетровщини

Зруйновані приватні будинки, автомобілі, склади із зерном і газопровід. Двоє людей дістали поранення.

Окупанти накрили “градами” і “ураганами” два райони Дніпропетровщини
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Уночі 16 серпня росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що Криворізький район ворог обстріляв з “ураганів”. Поцілив по Мар’янському та Великій Костромці Зеленодольської громади. Поранення отримали жінки 20-ти та 84-х років. У селах пошкоджені кілька приватних будинків та газогін.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

“Нікопольський район російська армія накрила вогнем двічі за ніч. По мирній території 40 “прильотів” з “градів” та 10 зі ствольної артилерії”, – йдеться у повідомленні.

У Червоногригорівській громаді понівечені 9 приватних будинків, гаражі, автомобілі. Обстрілом зачепило два склади з зерном та техніку місцевого агропідприємства.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Перебито газопровід та лінію електропередач. До двох тисяч людей залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади.

Нагадаємо, 14 серпня росіяни в черговий раз обстріляли Дніпропетровську область, в одній з громад зафіксовано близько 20 пострілів.

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