Уночі 16 серпня росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що Криворізький район ворог обстріляв з “ураганів”. Поцілив по Мар’янському та Великій Костромці Зеленодольської громади. Поранення отримали жінки 20-ти та 84-х років. У селах пошкоджені кілька приватних будинків та газогін.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

“Нікопольський район російська армія накрила вогнем двічі за ніч. По мирній території 40 “прильотів” з “градів” та 10 зі ствольної артилерії”, – йдеться у повідомленні.

У Червоногригорівській громаді понівечені 9 приватних будинків, гаражі, автомобілі. Обстрілом зачепило два склади з зерном та техніку місцевого агропідприємства.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Перебито газопровід та лінію електропередач. До двох тисяч людей залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади.

Нагадаємо, 14 серпня росіяни в черговий раз обстріляли Дніпропетровську область, в одній з громад зафіксовано близько 20 пострілів.