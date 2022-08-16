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На півдні українська авіація вразила 2 опорних пункти окупантів

Ліквідовано 23 російських військових.

На півдні українська авіація вразила 2 опорних пункти окупантів
Фото: скріншот відео

За останню добу у південному напрямку Збройні сили України знищили 23 окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також знищено військову техінку РФ:

  • 152-х мм гармату-гаубицю, 
  • 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. 

“Нашою авіацією уражено 2 опорних пункти та 2 райони зосередження озброєння і техніки ворогів в районах Новопетрівки та Максимівки”, – йдеться у повідомленні. 

У Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. 

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, ЗСУ знищили за добу ще 200 російських окупантів, 12 танків та 15 бронемашин. Загалом Російська Федерація втратила в Україні вже 43 750 солдатів.

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