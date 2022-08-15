Кияни повернули в поліцію близько тисячі одиниць отриманої після 24 лютого зброї, - Вигівський

Після повномасштабного вторгенння Росії поліція Києва видала на руки жителям міста для захисту від ворога понад 6,5 тис. одиниць зброї. Близько 1 тис. одиниць кияни вже повернули, решта перебуває на обліку.

Про це у ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів начальник ГУ Нацполіції у Києві Іван Вигівський.

"Ми видавали її за обліком, усе записували в журналах", - зазначив він.

Начальник поліції Києва наголосив, що є і та зброя, яку видавали громадянам не органи Нацполіції.

"Наразі стоїть питання створення єдиного реєстру обігу зброї, воно потребує законодавчого врегулювання, це дасть змогу зробити інвентаризацію зброї, яка є на руках в українців", - сказав Вигівський.

На його думку, рішення про видачу зброї українцям на початку повномасштабної війни було правильним, бо допомогло захистити столицю від ворога.

Нагадаємо, депутат однієї із селищних рад Харківщини продавав зброю в інтернеті. А замовлену клієнтом гвинтівку просто відправив "Новою поштою".