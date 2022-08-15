Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зустрівся з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

“Обговорили з Міхаелем Бродським співпрацю в створенні реабілітаційних центрів для військових та навчання наших психологів методам роботи з людьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема через пережиту війну”, - написав Кулеба.

Він додав, що Київщина буде переймати в Ізраїля досвід організації навчального процесу в умовах війни. Зокрема, щодо облаштування укриттів у закладах освіти та підготовки педагогів і дітей до навчання під час війни.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко зустрівся з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським, який передав готове харчування з нагрівальними елементами для військових.