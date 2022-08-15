Зеленський звільнив начальників управління СБУ в Києві, Львівській і Тернопільській областях
Зеленський звільнив начальників управління СБУ в Києві, Львівській і Тернопільській областях
ЗСУ вчора влучно поцілили в Антонівський міст, а ворог продовжує "перевірки" квартир херсонців, – ОВА
ЗСУ вчора влучно поцілили в Антонівський міст, а ворог продовжує "перевірки" квартир херсонців, – ОВА
Заступника командира Чорноморського флоту РФ хочуть притягнути до відповідальності за підрив Північно-Кримського каналу
Заступника командира Чорноморського флоту РФ хочуть притягнути до відповідальності за підрив Північно-Кримського каналу
ЗСУ знищили штаб "вагнерівців" у Попасній
ЗСУ знищили штаб "вагнерівців" у Попасній
Мер Києва Кличко розлучається зі своєю дружиною
Мер Києва Кличко розлучається зі своєю дружиною
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили ще на 90 діб
Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили ще на 90 діб
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
ВР спростила примусове відчуження майна в умовах воєнного стану
ВР спростила примусове відчуження майна в умовах воєнного стану
ГоловнаСуспільствоВійна

Олексій Кулеба зустрівся з послом Ізраїлю в Україні

Досвід Ізраїлю буде допоміжним для відновлення Київщини.

Олексій Кулеба зустрівся з послом Ізраїлю в Україні
Фото: Telegram Олексія Кулеби

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зустрівся з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським. 

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба

“Обговорили з Міхаелем Бродським співпрацю в створенні реабілітаційних центрів для військових та навчання наших психологів методам роботи з людьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема через пережиту війну”, - написав Кулеба. 

Він додав, що Київщина буде переймати в Ізраїля досвід організації навчального процесу в умовах війни. Зокрема, щодо облаштування укриттів у закладах освіти та підготовки педагогів і дітей до навчання під час війни. 

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко зустрівся з послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським, який передав готове харчування з нагрівальними елементами для військових.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також