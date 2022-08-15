Латвія передала україні 4 вертольоти

Ця військова техніка допоможе Україні у боротьбі із окупантами.

Повітряні сили України отримали 4 гелікоптери, подаровані Латвією. Незабаром вони будуть включені до складу авіаційного парку української армії.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

“Захід має підтримувати Україну, поки вся її територія не буде звільнена від російських окупаційних військ” - підкреслив міністр оборони Латвії.

Він підкреслив, що лише повна перемога України може принести стійкий мир. І що означає перемога України, буде вирішувати саме Україна, а Латвія підтримає це рішення.

Втім говорити про мирні переговори можна буде лише після того, як буде припинено вогонь, а російські війська залишать територію України.

Як зазначили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, ЗСУ отримали від Латвії два гелікоптера Мі-17 і два Мі-2.

Нагадаємо, Україна отримала перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana, які раніше обіцяла передати Словаччина.