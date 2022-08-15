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ЗСУ знищили в Попасній понад 100 “вагнерівців”, серед них – заступники Пригожина

Власник ПВК “Вагнера” “кухар Путіна” Євген Пригожин скоріш за все вцілів.

ЗСУ знищили в Попасній понад 100 “вагнерівців”, серед них – заступники Пригожина
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Від вибуху української ракети в Попасній, ймовірно, загинуло понад сто бойовиків ПВК “Вагнер”, у тому числі заступники начальника, але власник ПВК, “кухар Путіна” Євген Пригожин, скоріш за все, вцілів.

Про це повідомляє у Facebook Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на начальника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

“Я не можу поки що розголошувати деталі цієї операції, але якщо виявиться, що більше сотні “вагнерівців” з керівного складу загинуло – ну, це для нас уже не буде новиною. На жаль, з приводу “кухаря Путіна”, скоріш за все, для нас не буде такої ж чудової новини. Але заступники його – так. Ну, і цифра – понад сто”, – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, учора Збройні сили України вдарили по штабу ПВК "Вагнера" в окупованому росіянами місті Попасна в Луганській області

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