Від вибуху української ракети в Попасній, ймовірно, загинуло понад сто бойовиків ПВК “Вагнер”, у тому числі заступники начальника, але власник ПВК, “кухар Путіна” Євген Пригожин, скоріш за все, вцілів.

Про це повідомляє у Facebook Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на начальника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

“Я не можу поки що розголошувати деталі цієї операції, але якщо виявиться, що більше сотні “вагнерівців” з керівного складу загинуло – ну, це для нас уже не буде новиною. На жаль, з приводу “кухаря Путіна”, скоріш за все, для нас не буде такої ж чудової новини. Але заступники його – так. Ну, і цифра – понад сто”, – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, учора Збройні сили України вдарили по штабу ПВК "Вагнера" в окупованому росіянами місті Попасна в Луганській області.