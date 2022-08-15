Фото: Іван Станіславський

У Львові пройшла церемонія прощання з останньою зв’язковою Романа Шухевича Дарією Гусяк. Дарію Гусяк поховали 15 серпня на Личаківському кладовищі з військовими почестями, повідомляє кореспондент LB.ua зі Львова.

З юних років Дарія Гусяк була активісткою Організації українських націоналістів, в 1947 році стала зв'язковою Головнокомандувача Української повстанської армії Шухевича. В 1950 році була заарештована та відбула 25 років ув’язнення в таборах ГУЛАГ. Померла 12 серпня на 98-році життя. Нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеня (2008 р.), а також «Орденом Лева» від міста Львова, у 2010 році.

Фото: facebook.com/jurij.shukhevych

«Дарія Гусяк є героїнею минулих етапів боротьби за Українську державність, але вона стає прикладом для нинішніх поколінь. В мене таке враження що люди такої долі наче передають естафету героїзму та мужності молодим українцям. Без суму, жалю та з несамовитою стійкістю вона витримала усі покарання, які виписала їй радянська влада. При тому Дарія була дуже скромною людиною, вона була відомою, але особисто її знали одиниці» - пригадує Мирослав Маринович Проректор УКУ, колишній політв’язень.

Чин похорону відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, а на площі Ринок пройшла урочиста церемонія прощання. Спершу поховати зв’язкову планували на Полі почесних поховань, поруч з загиблими Героями сучасної війни та Стіною пам'яті героїв УПА. Проте з критикою цього рішення виступив син Головнокомандувача УПА Юрій Шухевич. У результаті Дарію Гусяк було поховано в сімейному гробівці Шухевичів біля головного входу на Личаківський цвинтар.

На церемонії прощання були присутні ветерани УПА, представники родини Шухевичів, а також відомі дисиденти та політв’язні радянського режиму.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський Дисидент, політв'язень, письменник Ігор Калинець під час прощання у Гарнізонному храмі

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський