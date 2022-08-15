Псевдопосадовиця окупаційної "адміністрації" на Луганщині отримала підозру в колабораційній діяльності

За роботу на рашистів жінці загрожує ув'язнення терміном до 10 років.

Жителька Кадіївки на тимчасово окупованій Луганщині отримала підозру в колабораційній діяльності за співпрацю з російськими загарбниками.

Про це повідомили в Луганській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, 47-річна жінка, усвідомлюючи відкриту російську агресію проти України, відкрито співпрацює з представниками держави-агресора та обіймає керівну посаду в адміністративному органі окупаційної влади рф. З порушенням Конституції та Законів України, вона працює "заступником голови адміністрації міста Стаханова лнр", що діє на території тимчасово окупованого Алчевського району Луганщини", - розповіли в прокуратурі.

В обов'язки підозрюваної входить забезпечення діяльності незаконно створених росіянами структур на території міста. Також зловмисниця виконує доручення глави ОРЛО з організації роботи "органу влади".

За роботу на рашистів жінці загрожує ув'язнення терміном до 10 років з позбавленням права від 10 до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні стадо відомо, що про підозру в колабораціонізмі повідомили колишньому голові Куп’янська на Харківщині Володимиру Демченку.

Днями підозру в державній зраді отримав житель Донеччини, який добровільно вступив до лав збройних формувань РФ, де став командиром 1 роти 5 батальйону 109 полку 11 десантно-штурмової бригади.