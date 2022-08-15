РФ вербує російських держслужбовців на роботу на тимчасово окупованих територіях України, – ГУР

Керівництво РФ продовжує агітувати російських держслужбовців до роботи на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Згідно з рішенням адміністрації Бєлгорода співробітникам мерії, керівникам та працівникам муніципальних закладів в період їхньої можливої роботи у "ДНР" та "ЛНР" обіцяють виплачувати подвійний оклад у рублях", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, з міського бюджету будуть компенсовані витрати, пов’язані з відрядженням та іншими потребами. Вводяться надбавки до добових в іноземній валюті (українська гривня) із розрахунку: 50% – голові адміністрації; 40% – першому та деяким іншим заступникам; 30% – начальникам відділів та їхнім заступникам, а також головним і провідним фахівцям.

Спецслужба зазначає, що обіцянки збільшення виплат пов’язані з категоричним небажанням російських чиновників їхати в Україну через побоювання за власну безпеку.

"Втім, попри ці пропозиції, росіяни продовжують масово відмовлятися їхати в небезпечне відрядження", – додають у розвідці.

ГУР повідомляє, що наразі керівництво Бєлгородської області відповідає за підтримку російського окупаційного режиму у Білокуракинському та Троїцькому районах Луганщини.

"З вересня за участю бєлгородських вчителів там планується відкриття шкіл. Туди ж направляються і виховательки для дитячих садків з РФ. Загалом, з бєлгородського бюджету планується виділити 1,6 млрд рублів. При тому, що затверджений дефіцит бюджету Бєлгородської області на 2022 рік складає 30,8 млрд рублів", – інформує спецслужба.

Нагадаємо, українська воєнна розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків. Вони випускали по Україні ракети Х-22, Х-555 та Х-101.