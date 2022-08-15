Нардеп від "Слуги народу" Красов потрапив у ДТП

У нього зламана рука і забій носа.

Народний депутат Олексій Красов ("Слуга народу") потрапив у ДТП в Житомирській області.

Речниця фракції Юлія Палійчук у коментарі LB.ua повідомила, що Красов підтвердив факт ДТП. За даними УП, авто депутата рухалося зі швидкістю близько 200 км на годину. Сам Красов заявив, що "швидкість руху його авто була не такою, як пишуть у ЗМІ".

"За моєю інформацією, у нього зламана рука та забій носа. Йому запропонували госпіталізацію, але він відмовився від неї. Усі решта учасників ДТП не постраждали.Пройшов усі необхідні аналізи, все нормально", – додала Палійчук.

Олексій Красов – мажоритарник від 180 округу (Харківська область). Голова підкомітету з питань протидій корупції у сфері екології та природокористування Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.