На Кіровоградщину продовжують прибувати евакуаційні потяги з Донеччини

"Люди, які тікали від ракетних ударів, отримують прихисток і шанс на спокійне життя".

Кіровоградщина продовжує зустрічати евакуаційні потяги з Донецької області.

Про це повідомляє голова Кіровоградська ОДА Андрій Райкович.

"Сьогодні 178 переселенців, серед яких 50 дітей, знову прийняла Знам’янка. Жителів Донецької області вже прихистили також Кропивницький, Олександрія, Петрове, Компаніївка, Знам’янка, Мала Виска, Світловодськ. Загалом за час обов’язкової евакуації Кіровоградська область прихистила вже майже 1400 людей", – йдеться в повідомленні.

За словами Райковича, у разі необхідності, всім буде надано медичну та психологічну допомогу, здійснено соціальні виплати та оформлено втрачені документи.

"А найголовніше – люди, які тікали від ракетних ударів, отримують прихисток і шанс на спокійне життя", – додав голова Кіровоградська ОДА.

Крім того, він повідомив, що за вихідні на Кіровоградщині народилося 23 дітей.

Раніше Ірина Верещук повідомила, що обов’язкова евакуація буде не лише з Донецької області.