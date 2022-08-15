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​ЗСУ знищили за добу ще 200 російських окупантів, 12 танків та 15 бронемашин

Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

​ЗСУ знищили за добу ще 200 російських окупантів, 12 танків та 15 бронемашин
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram

Російська Федерація втратила в Україні вже 43 750 солдатів. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 200 окупантів.

Про це повіомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 43 750 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків - 1876 (+12);
  • бойових броньованих машин - 4141 (+15);
  • артилерійських систем - 985 (+5);
  • РСЗВ - 261 (+0;
  • засоби ППО - 136 (+0);
  • літаків - 233 (+0);
  • гелікоптерів - (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 787 (+3);
  • крилаті ракети - 187 (+0);
  • кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3044 (+5);
  • спеціальна техніка - 92 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, за вихідні українські захисники з військ "Хортиця" знищили два вертольоти.

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