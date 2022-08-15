​ЗСУ знищили за добу ще 200 російських окупантів, 12 танків та 15 бронемашин

Російська Федерація втратила в Україні вже 43 750 солдатів. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 200 окупантів.

Про це повіомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 43 750 (+200) осіб ліквідовано;

танків - 1876 (+12);

бойових броньованих машин - 4141 (+15);

артилерійських систем - 985 (+5);

РСЗВ - 261 (+0;

засоби ППО - 136 (+0);

літаків - 233 (+0);

гелікоптерів - (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 787 (+3);

крилаті ракети - 187 (+0);

кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 3044 (+5);

спеціальна техніка - 92 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, за вихідні українські захисники з військ "Хортиця" знищили два вертольоти.