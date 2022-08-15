​ЗСУ знищили за добу ще 200 російських окупантів, 12 танків та 15 бронемашин

Російська Федерація втратила в Україні вже 43 750 солдатів. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 200 окупантів.
Про це повіомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 43 750 (+200) осіб ліквідовано;
- танків - 1876 (+12);
- бойових броньованих машин - 4141 (+15);
- артилерійських систем - 985 (+5);
- РСЗВ - 261 (+0;
- засоби ППО - 136 (+0);
- літаків - 233 (+0);
- гелікоптерів - (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 787 (+3);
- крилаті ракети - 187 (+0);
- кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3044 (+5);
- спеціальна техніка - 92 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, за вихідні українські захисники з військ "Хортиця" знищили два вертольоти.