Кличко пояснив необхідність зупинки громадського транспорту на час тривоги: "Це правила, написані кровʼю"

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому було ухвалено рішення зупиняти рух громадського транспорту та зобовʼязати пасажирів виходити з нього на час повітряної тривоги.

В інтервʼю "Бабель" він наголосив, що відповідне рішення було ухвалено не ним персонально, а Радою оборони міста за рекомендацією військових, фахівців Служби з надзвичайних ситуацій.

Мер зазначив, що скупчення людей під час повітряної тривоги – це небезпека. Потрібно виходити з торговельних і бізнес-центрів, йти в укриття, зокрема підземні паркінги.

"Якщо немає укриття, потрібно миттєво сховатися, це мають бути або бетонні конструкції, або улоговина. Люди повинні вийти з транспорту і розосередитися. По-друге, критики дуже багато: «Навіщо ми виходимо з транспорту?» Тому що це правила, написані кровʼю. У Миколаєві влучили в зупинку, загинули багато людей, багато поранених. Ці правила для того, щоб уникнути трагедії", – пояснив Кличко.

Він додав, що було б ідеальним, аби в Києві збудували бомбосховище біля кожної транспортної зупинки, але зробити це неможливо.

"Але в міста грошей немає! Ну тобто у Києва на рахунку в казначействі є 16 мільярдів віртуальних грошей. А реальних грошей в бюджеті немає! Усі гроші йдуть зараз на оборону, на війну. І ми це розуміємо", – додав мер.

Нині, за його словами, гроші є винятково на підтримку критичної інфраструктури життєдіяльності міста.

"Скупчення людей у громадському транспорті в разі ракетного удару несе загрозу для їхнього життя. Тому вийшли, розосередились чи, оптимально, добігли до бомбосховища або укриття і перечекали повітряну тривогу", – нагадав мер міста.

Нагадаємо, що в столиці з 1 серпня запрацювала нова норма руху громадського транспорту. Він має зупинятися на час повітряної тривоги, а пасажири повинні слідувати в укриття. Після того, як небезпека минула, люди можуть скористатися транспортом безкоштовно, за тими квитками, які вони вже сплатили. Метро роботу не зупиняє, окрім наземних станцій.