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Упродовж доби росіяни 11 разів обстріляли Сумщину

Зафіксовано понад 110 прильотів.

Упродовж доби росіяни 11 разів обстріляли Сумщину
Обстріл Сумської області (ілюстративне фото)
Фото: Дмитро Живицький у ТГ

Сьогодні за день росіяни здійснили 11 обстрілів чотирьох прикордонних громад Сумської області - Білопольської, Есманської, Юнаківської, Хотіньської.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

За його словами, зафіксовано понад 110 прильотів.

Юнаківська громада: з 12:30 росіяни гатили з мінометів по території громади − 7 прильотів. Пошкоджено приватну господарчу споруду, вікна приватного будинку та дах зерносховища ПРАТ «Іскра». Також був артобстріл з САУ − 10 прильотів.

Обстріли громади подовжилися з 13 години - 15 прильотів з артилерії та 5 − з мінометів. Також із самого ранку росіяни гатили по території громади, за добу близько 50 прильотів.

Хотінська громада: о 12.43 ворог стріляв зі ствольної артилерії − 12 прильотів.

Білопільська громада: з 13.25 були черги з АК, ПК та вибухи гранат біля державного кордону. А з 17.50 був артобстріл території громади − 16 прильотів. Крім того, з 18.25 відбувся мінометний обстріл по території громади − всього 24 прильоти з мінометів у різних населених пунктах.

Есманська громада: з 18.20 тривав мінометний обстріл − 31 прильот.

Нагадаємо, минулої доби росіяни здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад Сумської області. Зафіксовано 223 прильоти.

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