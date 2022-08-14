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На пляжі в Затоці люди підірвалися на міні, є загиблі

Один чоловік отимав поранення.

На пляжі в Затоці люди підірвалися на міні, є загиблі
Ілюстративне фото
Фото: USM

На пляжі в Затоці в Одеській області група чоловіків підірвалися на міні.

Про це повідомило оперативне командування "Південь" та речник штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

"На одному з пляжів Одещини, в Білгород-Дністровському районі, в прибережних водах, від підриву невідомого пристрою загинуло двоє і поранено одну людину. За попередніми даними, група чоловіків, ігноруючи проголошені обмеження щодо відвідування узбережжя та купання в прибережних водах, нехтуючи попереджувальними знаками, влаштувала відпочинок з купанням на одному з пляжів. Під час плавання від підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє загинули на місці, один отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють фахівці швидкої допомоги, вибухотехніки, а також слідчо-оперативна група.

Братчук також нагадав про заборону виходити на пляжі, узбережжя та купатися у морі і водоймах.

Нагадаємо, наприкінці липня течія винесла якірну міну до узбережжя в Одеській області.

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