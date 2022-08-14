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У Раді планують продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію

На 90 діб.

У Раді планують продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію
Фото: rada.gov.ua

Комітет ВР з питань нацбезпеки рекомендував прийняти законопроекти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це у Facebook написав народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко.

 "Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні рекомендував прийняти за основу і в цілому законопроекти, якими затверджуються укази президента України про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб. Очікуємо розгляду в залі найближчим часом", - написав Костенко.

Йдеться про законопроєкти №7664 та №7665.

Нагадаємо, що 12 серпня президент Володимир Зеленський скерував до Верховної Ради законопроєкти про затвердження указів "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації".

Верховна Рада України на засіданні 21 травня проголосувала за закон про затвердження Указу Президента України про продовження строку дії воєнного стану до 23 серпня 2022 року. Рада вже затверджувала воєнний стан 24 лютого, потім — 15 березня та 21 квітня 2022 року.

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