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В Авдіївці повідомили про потужний артобстріл міста

З боку військ РФ було декілька спроб наступу.

В Авдіївці повідомили про потужний артобстріл міста
Фото: Макс Требухов

Голова військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш повідомляє про "дуже потужний артилерійський обстріл" центру міста.

Про це він розповів в ефірі телемарафону, повідомляє Радіо Свобода.

«Майже всю ніч були обстріли хаотичного характеру. А з 5:00 ранку почалося загострення – почали працювати системи «Град», двічі залітала авіація. Зараз практично хвилин 20 тому (близько 12:00 – ред.) був дуже потужний артилерійський обстріл по центральній частині міста», – розповів він.

За його даними, від ранку вся лінія оборони Авдіївки перебуває під «серйозним артобстрілом». Барабаш також додав, що з боку військ РФ було декілька спроб наступу, зокрема, на Пісках, шахті «Бутовка».

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Авдіївському напрямку, окрім обстрілів низки населених пунктів з артилерії, окупанти завдали авіаційних ударів біля Мар’їнки. Ворог продовжив повітряну розвідку БпЛА. Вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов. В районі населеного пункту Первомайське бойові дії тривають.

Як заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, селище Піски Донецької області й надалі перебуває під контролем ЗСУ. 

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