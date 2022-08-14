Верещук закликала мешканців Херсонщини евакуюватись

Мешканці Херсонської області, особливо жінки з дітьми, мають евакуюватись, адже йде важка зима.

Про це під час відкриття транзитного хабу – Центру підтримки переселенців в Запоріжжі сказала віцепрем'єр Ірина Верещук, передає Укрінформ.

"Евакуюйтесь. Йде важка зима. Нам треба вам допомогти, врятувати від холодів і ворога", – закликала вона.

За словами Верещук, якщо немає можливості евакуюватись, люди мають зв'язатись з представниками ОВА. Наразі з Херсонської області виїхало близько 50% населення.

Як прокоментував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, ситуація в області дуже напружена.

"Люди чекають на деокупацію. Саме тому ми закликаємо виїжджати, не може бути військових дій, де є люди. Не може бути військових дій без загрози", – сказав очільник області.

Він також додав, що на окупованій частині Херсонщини не працює пошта, загарбники буквально зривають термінали в магазинах, аби люди не могли розраховуватись гривнею, немає українського інтернету та телебачення. Зараз очікують на евакуацію більше 20 тис. мешканців області.

Нагадаємо, що за словами Верещук, обов’язкова евакуація буде не лише з Донецької області.

11 серпня Кіровоградщина зустріла черговий евакуаційний потяг з Донецької області.