Після захоплення Лисичанська ворог не може подолати відстань, меншу за площину цього міста, - Гайдай

Поблизу десятьох міст та сіл росіяни атакували з повітря.

Бої на межі Луганщини та Донеччини не припиняються ані вночі, ані зранку.

Про це повідомив у Телеграм-каналі керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, після доволі швидкого захоплення Лисичанська ворог не може подолати відстань, меншу за площину цього міста. Тому, випалює землю навколо, але кожен наступний кілометр йому підкорюється після значних втрат.

"Намагалися окупанти штурмувати поблизу Спірного та Серебрянки, населених пунктів Донеччини, які розташовані на межі з нашим регіоном. Армія ворога зазнала вогневого ураження від наших Збройних сил та відступила. Як і після ще семи спроб штурму з різних боків. На двох напрямках бої точаться і дотепер", - інформує Гайдай.

Поблизу десятьох міст та сіл росіяни атакували з повітря, зафіксовані ракетні удари.

"Тільки за останню ніч артилерійські підрозділи ворога 15 разів обстрілювали населені пункти ствольним та реактивним озброєнням", - написав очільник Луганщини.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, у районі селища Піски, неподалік Донецького аеропорту, продовжуються запеклі бої.

За даними Генштабу, на Донецькому напрямку ворог обстрілював наші підрозділи із танків, ствольної та реактивної артилерії. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.