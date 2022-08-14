Росія з "урагану" атакувала портову інфраструктуру Миколаєва

Учора російська армія атакувала портову інфраструктуру Миколаєва. Окупанти випустили три реактивні снаряди з систем залпового вогню "Ураган".

Обійшлося без людських втрат, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

За годину після цього росіяни випустили шість реактивних снарядів зі "смерчів" по житлових кварталах і промислових обʼєктах Миколаєва. Пошкоджень зазнали декілька будівель, поранено мирну людину.

"З важкої ствольної артилерії 152-го калібру ворог обстріляв Кошове та Новогригорівське вздовж адмінмежі Херсонщини та Дніпропетровщини. В обох випадках снаряди влучили по сільськогосподарських угіддях. Втрат та руйнувань не зафіксовано", – зазначили в командуванні.

Окрім того, ворог здійснив спробу провести штурм в напрямку Лозового силами двох десантно-штурмових відділень. Безуспішно. Росіяни також завдали пʼяти авіаційних ударів по наших позиціях по лінії зіткнення. Без втрат.

Сили оборони натомість завдали два удари по опорних пунктах ворога в Баштанському районі, а ракетно-артилерійські підрозділи за результатами виконання вогневих завдань знищили 15 окупантів, танк Т-72 і ще чотири одиниці броньованої і автомобільної техніки. В Музиківці та Новій Каховці знищено два склади ворожих боєприпасів.

"На Одещині ворог продовжує здійснювати розвідку і збір інформації – як за допомогою агентурних мереж, так і використовуючи безпілотні літальні апарати. Один з таких небесних розвідників був знищений силами протиповітряної оборони під час спроби розвідування лінії узбережжя з моря. Влучним пострілом «Орлан-10» був з літального апарату модифікований в підводний", – додали в командуванні.

В Чорному морі склад та положення ворожого корабельного угруповання не змінились. Два надводних носії продовжують загрожувати всієї території України 16 ракетами типу “Калібр”. Також на бойовому чергуванні один великий десантний корабель.

"Зважаючи на те, що загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів на напрямку лінії зіткнення залишається високою, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, якщо це доцільно, дотримуйтесь правила двох стін, не наражайте себе на небезпеку на узбережжі чи в прибережних водах", – закликали військові.

Нагадаємо, учора ввечері мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про розрив ворожої ракети блія будинку. Обстріл відбувся близбко 20:00.