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За добу окупанти обстріляли Сумщину 15 разів, зафіксовано 223 прильоти

РФ вдарила по 8 прикордонних громадах області.

За добу окупанти обстріляли Сумщину 15 разів, зафіксовано 223 прильоти
Фото: t.me/Zhyvytskyy

Сьогодні за день росіяни здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад Сумської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сумщини Дмитро Живицький.

Окупанти населені пункти Шалигинської, Хотінської, Білопольської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Буринської та Великописарівської громад. 

Зафіксовано 223 прильоти.

На щастя, втрат серед людей немає. Але знову є руйнування та поранена худоба.

Фото: t.me/Zhyvytskyy

Обстріли:

  • Шалигинська громада: ранковий обстріл, про який вже писали розпочався о 08:30 − 12 прильотів із ствольної артилерії;
  • Хотінська громада: о 08:10 ворог бив з мінометів (8 прильотів) та кулеметів. Після 09:00 було 6 прильотів з мінометів, потім ще 2, а також кулеметні черги, а о 09:50 − ще 20 мінометних прильотів. Продовжився обстріл громади близько 11:00 - 4 прильоти. У другій половині дня, мінометний обстріл (17 прильотів) був уже з наслідками: після 14:00 внаслідок обстрілу зазнало часткових пошкоджень домогосподарство: побиті дах, пластикові вікна, двері будинку та ворота; в селі розірваний водогін, порвані електромережі;
  • Зноб-Новгородська громада: з 09:30 відбувався обстріл зі ствольної артилерії − 48 прильотів;

  • Білопільська громада: з 10:30 росіяни обстрілювали з мінометів територію громади: 10 прильотів, а близько 11:00 − був обстріл із САУ − 9 прильотів;
  • Новослобідська громада: з 10:13 відбувався артобстріл громади: 24 прильоти. А з 18:43 в результаті обстрілу зі ствольної артилерії (21 прильот) по околицях с. Манухівка пошкоджено лінію електропередач, частина села без електропостачання. В результаті обстрілу також поранено теля, яке паслось на полі;
  • Есманська громада: з 15:28 зафіксовано ракетний обстріл з РСЗВ «Град» − 15 прильотів;
  • Великописарівська громада: з 16:35 відбувався мінометний обстріл (12 прильотів);
  • Буринська громада: з 18:40 з території рф здійснено артилерійський обстріл − 15 прильотів.

Фото: t.me/Zhyvytskyy

Нагадаємо, 12 серпня було зафіксовано майже 200 “прильотів” по територіях Юнаківської, Хотінської, Миколаївської, Есманьської, Шалигінської громад Сумської області. Внаслідок обстрілів є руйнування й втрата врожаю. 

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