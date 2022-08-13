Значних змін на півдні протягом найближчих місяців не буде, – очільник воєнної британської розвідки про війну в Україні

Ані Україна, ані Росія не отримають цього року у війні явних успіхів.

Про очільник британської військової розвідки, генерал Джеймс Хокенхалл заявив в інтерв'ю BBC.

За його словами, єдність країн Заходу та сила спротиву українських військ перевершили всі очікування експертів.

Водночас несподіваними виявилися провали російської армії, яка продемонструвала слабку координацію, серйозні недоліки системи управління та вкрай неефективну логістику. Збройні сили РФ також страждають від політичного втручання у їхню діяльність як на стратегічному, так і на тактичному рівні.

Хокенхалл додає, що російські політики та військові не надто довіряють одне одному. Він не очікував від російської армії такої великої кількості проблем одночасно.

“При оцінці перспектив конфлікту необхідно гранично акуратно ставитися до “чорно-білого” підходу, попереджає Хокенхалл: у тому сенсі, що одна зі сторін нібито переможе або програє, або конфлікт зайде в глухий кут”, – зазначає видання.

Очільник розвідки заявив, що Росія намагається накопичити більше військ – але зазнає значних втрат. Москві доводиться перекидати частину збройних формувань із Донбасу на південний фронт, під Херсон, де, за оцінками британського генерала, російські війська перебувають під значним тиском ЗСУ.

Однак генерал вважає, що очікувати на півдні значних змін протягом найближчих місяців не варто. Він розуміє бажання України відновити контроль над окупованими територіями, але передбачає, що значних успіхів на цій ділянці не досягне жодна з конфліктуючих сторін. Водночас наступи та контрнаступи продовжаться.

Відтак Хокенхалл закликає готуватися до затяжного конфлікту.

Щодо ядерної загрози, то він зазначив, що західна розвідка дуже уважно стежить за цим питанням. Російська військова доктрина, на відміну від західної, передбачає використання тактичної або бойової ядерної зброї для військових дій.

Хоча Хокенхалл вважає малоймовірним, що тактичну ядерну зброю буде використано найближчим часом. Однак ймовірність її використання може змінитися, якщо зміниться динаміка поля бою.

Нагадаємо, генерал-майор Дмитро Марченко переконаний, що звільнення Херсона до кінця року є досяжною метою.