Українські кіберактивісти зламали кабельну мережу в Алтайському краї РФ.

Про це йдеться в повідомленні Інформаційних військ України у Twitter.

Хакери запустили ролик із побажанням "Вічна пам'ять ВПС РФ" (військово-повітряним силам країни-агресора). Його змонтували з уривків виступів президента Росії Володимира Путіна та кадрів війни в Україні, на яких - розбита техніка окупантів.

У титрах вказали реальні втрати ВПС на війні в Україні, а також наслідки обстрілів аеродрому в Криму.

Украинские киберактивисты взломали кабельную сеть в Алтайском крае россии и поздравили недобитков из ВВС РФ с их, пока еще, профессиональным праздником. pic.twitter.com/K2g2lTdAXf — ІнфоВійська України (@i_army_org) August 13, 2022

Таким чином українські кіберактивісти "привітали" ВПС РФ з їхнім "поки ще професійним святом".

Нагадаємо, минулого тижня українські кіберактивісти зламали російський сервіс Pager TV. У плейлисти вставили ролики про агресію Росії проти України.