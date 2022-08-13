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Українські кіберактивісти зламали кабельну мережу в РФ і запустили "вітальний" ролик

Побажали "Вічну пам'ять ВПС РФ".

Українські кіберактивісти зламали кабельну мережу в Алтайському краї РФ.

Про це йдеться в повідомленні Інформаційних військ України у Twitter.

Хакери запустили ролик із побажанням "Вічна пам'ять ВПС РФ" (військово-повітряним силам країни-агресора). Його змонтували з уривків виступів президента Росії Володимира Путіна та кадрів війни в Україні, на яких - розбита техніка окупантів.

У титрах вказали реальні втрати ВПС на війні в Україні, а також наслідки обстрілів аеродрому в Криму.

Таким чином українські кіберактивісти "привітали" ВПС РФ з їхнім "поки ще професійним святом".

Нагадаємо, минулого тижня українські кіберактивісти зламали російський сервіс Pager TV. У плейлисти вставили ролики про агресію Росії проти України.

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