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Україна отримала від Словаччини чотири САУ Zuzana

У червні Словаччина та Україна домовилися про постачання 8 артилерійських установок.

Україна отримала від Словаччини чотири САУ Zuzana
Фото: Twitter Ярослава Надя

Україна отримала перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana, які раніше обіцяла передати Словаччина.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Міністр повідомив, що перші 4 артилерійські установки вже перебувають у розпорядженні українських військових.

"Вони готові до використання та захисту від російських агресорів", - заявив Надь.

У червні Надь заявляв, що Словаччина та Україна домовилися про постачання 8 артилерійських установок Zuzana 2.

САУ Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. У 2018 році армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані в армію в липні 2021 року, щоб замінити попереднє покоління.

Артустановка здатна вести стрілянину на максимальну дистанцію до 41 кілометра. Вежа здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено з чотирьох до трьох. Разом з тим гаубиця має автомат заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI - кілька ракет потраплять по одній цілі одночасно.

Нагадаємо, конференція північноєвропейських союзників на рівні міністрів оборони відбулася у столиці Данії Копенгагені в четвер, 11 серпня. Учасники погодилися виділити 1,5 мільярда євро на військову допомогу Україні.

Також Україна отримала нові реактивні системи залпового вогню M270 від Великої Британії.

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