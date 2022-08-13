В Енергодарі окупанти з парку стріляють у бік Запорізької АЕС

Проміжок між вильотом та прильотом становить 3-5 секунд.

Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.

В Енергодарі (Запорізька область) з району паркової зони в бік Запорізької АЕС росіянами знову ведуться обстріли.

Про це у Телеграм написав мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів. За свідченнями місцевих мешканців з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріли. Проміжок між вильотом та прильотом становить 3-5 секунд!", - написав Орлов.

Він закликав мешканців міста бути обережними та за можливості обмежити перебування на вулицях Енергодара.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони припустили, що російські окупанти планують обстріляти Запорізьку АЕС із техніки під українським прапором.

11 серпня російські війська знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Через обстріли на станції не вдалося вчасно провести перезмінку, тож роботу продовжили працівники попередньої зміни.

Як заявив очільник МВС Денис Монастирський, Україна повинна бути готова до будь-яких сценаріїв на Запорізькій АЕС, зокрема евакуації людей із цієї зони.