Окупанти обстрілюють ЗАЕС з села Водяне і готують провокації.

Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.

У Головному управлінні розвідки Міноборони припускають, що російські окупанти планують обстріляти Запорізьку АЕС із техніки під українським прапором.

Про це повідомляє прес-служба ГУР у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти обстрілюють ЗАЕС з села Водяне (Запорізька область) і готують провокації під українським прапором", - йдеться у повідомленні.

Так, один з артилерійських ударів рашистів пошкодив перший блок насосної станції цеху теплових та підземних комунікацій, а ще один "приліт" призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС.

Також в результаті ворожих обстрілів відбулося займання лісу та трави на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення, а гасіння пожеж, спричинених обстрілами, ускладнено через обстріл пожежної частини.

"Одночасно окупанти активно створюють "картинку" для власної пропаганди. З цією метою на станцію нещодавно завезли два автобуси "масовки", яка має виконувати роль начебто "місцевих жителів та персоналу". Справжні місцеві мешканці та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках", - повідомили у розвідці.

Також зазначається, що до стели "Енергодар" на в’їзді в місто російські окупанти підігнали самохідну артилерійську установку "Піон" з нанесеною білою фарбою літерою "Z".

"На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ", - припускають у розвідці.

Фото: ГУР МО

Нагадаємо, 11 серпня російські війська знову обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Через обстріли на станції не вдалося вчасно провести перезмінку, тож роботу продовжили працівники попередньої зміни.

Як заявив очільник МВС Денис Монастирський, Україна повинна бути готова до будь-яких сценаріїв на Запорізькій АЕС, зокрема евакуації людей із цієї зони.