Ще два судна з українським продовольством вийшли з порту "Чорноморськ"

Сьогодні з українського порту "Чорноморськ" вийшли ще два судна з українським продовольством.

Про це повідомило у Twitter Міністерство національної оборони Туреччини.

Згідно з повідомленням, в рамках "зернового коридору" вийшли такі судна:

FULMAR S під прапором Барбадосу з 12 тисячами тонн кукурудзи вирушило з Чорноморська в Іскендерун;

THOE під прапором Маршаллових островів з 3 тисячами тонн насіння соняшнику вирушило з Чорноморська в Текірдаг.

Водночас сьогодні в Україну зайде судно для нової закупівлі зерна.

Нагадаємо, уранці 12 серпня з двох українських портів вийшов пʼятий караван з агропродукцією. Два судна перевозили 63 000 тонн вантажу.