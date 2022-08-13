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Військові РФ обстріляли з “градів” і “ураганів” два райони Дніпропетровщини

У Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки і дитячий садок.

Військові РФ обстріляли з “градів” і “ураганів” два райони Дніпропетровщини
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Вночі 13 серпня окупанти вдарили "градами" і "ураганами" по двох районах Дніпропетровської області – Нікопольському і Криворізькому.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Нікополі зафіксовані “прильоти” 30 реактивних снарядів з "градів". У місті пошкоджені 11 багатоповерхових і 13 приватних будинків, а також дитячий садок.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

В результаті обстрілу виведений з ладу газопровід і лінія електропередач. На місці працюють аварійні бригади, люди не постраждали.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

По Криворізькому району ворог вдарив з "ураганів". Влучив у Зеленодольську та Апостолівську громади. На щастя, без руйнувань і постраждалих.

Нагадаємо, вчора російська армія накрила вогнем два райони Дніпропетровської області – Нікопольський і Криворізький. Порання отримали троє людей. 

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