Сьогодні вночі російські військові вкотре обстріляли Харків. Влучання були у центрі і двох районах міста. Знову ракети потрапили у навчальний заклад.
Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.
"Від нічного обстрілу Харкова постраждав центр, Немишлянський і Слобідський район. Постраждав коледж, пошкоджені комунікації критичної інфраструктури, в декількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посічені кілька тролейбусів", – зазначив Терехов.
За його словами, там, куди потрапили ворожі ракети, немає нічого, що хоча б віддалено нагадувало військові об'єкти.
"Вони б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити нас навчальних закладів, транспорту, а людей їх житла", – повідомив він.
Терехов також наголосив, що ніхто не загинув і не поранений.
Нагадаємо, уночі 12 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Під обстріл потрапили корпуси одного із вишів.