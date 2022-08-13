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Уночі росіяни обстріляли Харків, постраждав коледж і житлові будинки

Загиблих і поранених немає.

Уночі росіяни обстріляли Харків, постраждав коледж і житлові будинки
Фото: Ігор Терехов у Telegram

Сьогодні вночі російські військові вкотре обстріляли Харків. Влучання були у центрі і двох районах міста. Знову ракети потрапили у навчальний заклад.

Про це повідомив у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

"Від нічного обстрілу Харкова постраждав центр, Немишлянський і Слобідський район. Постраждав коледж, пошкоджені комунікації критичної інфраструктури, в декількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посічені кілька тролейбусів", – зазначив Терехов.

Фото: Ігор Терехов у Telegram

За його словами, там, куди потрапили ворожі ракети, немає нічого, що хоча б віддалено нагадувало військові об'єкти.

"Вони б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити нас навчальних закладів, транспорту, а людей їх житла", – повідомив він.

Фото: Ігор Терехов у Telegram

Терехов також наголосив, що ніхто не загинув і не поранений.

 

Нагадаємо, уночі 12 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Під обстріл потрапили корпуси одного із вишів.

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