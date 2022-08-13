Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат

В Криму є близько 5 аеродромів, які російська авіація використовує для агресії проти України.

Попри вибухи на військовому аеродромі "Саки" на території тимчасово окупованого Криму його можливо використовувати. Хоча вибухи і пошкодили техніку на аеродромі, злітно-посадкова смуга там не постраждала.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Це для ворога дуже сильний "укол", неприємний. Знищено більше 10-ти одиниць авіаційної техніки. Імовірно, що знищено і льотний склад, і інженерний склад, який обслуговував ці літаки… Безумовно, противник приховує ці втрати, а на знімках і на відео видно, що там є сліди ураження рашистів – червоні сліди”, - розповів Ігнат.

Він додав, що ЗСУ не можуть казати, що саме сталось на аеродромі.

Втім, аеродром відновлення не потребує, оскільки від вибухів постраждала стоянка літаків та знищена техніка.

“Можливо, знищено склад артилерійського озброєння: ракети й бомби, які там зберігалися. Можливо, також, склад паливно-мастильних матеріалів”, - зазначив Ігнат.

Раніше повідомлялось, що США не надавали Україні жодного озброєння, за допомогою якого вона могла б нанести такий удар, як по аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

Нагадаємо, 9 серпня в окупованому росіянами Криму пролунали вибухи в Новофедорівці, де знаходиться військовий аеродром. Міністерство оборони РФ заявило, що аеродром ніхто не обстрілював, там просто "відбулася детонація боєприпасів". Внаслідок вибухів знищено як мінімум дев'ять літаків російських окупантів.

У Міністерстві оборони України заявили, що не можуть встановити причини вибухів, однак наголосили, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.

"Щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі населеного пункту Новофедорівка у тимчасово окупованому росією Криму. Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях", – прокоментувала вибухи заступниця міністра оборони Ганна Маляр.