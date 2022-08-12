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На Чернігівщині жінка підірвалась у лісі на російській “розтяжці”

На щастя, постраждала вижила.

На Чернігівщині жінка підірвалась у лісі на російській “розтяжці”
Фото: Поліція Чернігівської області

Поліцейські Чернігівського району надали домедичну допомогу жінці, яка підірвалась на ворожій “розтяжці”. Жінка пішла в ліс по гриби, знехтувавши попередженнями про мінну небезпеку, і отримала поранення. 

Про це повідомила поліція Чернігівської області

“Жінка проігнорувала категоричну заборону відвідувати ліси на Чернігівщині і вирушила по гриби. Приблизно метрів за 300 від того місця, де її виявили поліцейські, потерпіла зачепила “розтяжку” - вибухову пастку, встановлену військовими рф під час окупації частини області”, - йдеться у повідомленні. 

Поліцейські передали жінку медикам, на місце прибула слідчо-оперативна група поліції. 

В поліції нагадали, що досі діє заборона на відвідування лісів у Чернігівській області. Небезпека натрапити на боєприпаси та вибухові пристрої дуже висока.

Фото: Поліція Чернігівської області

Фото: Поліція Чернігівської області

Нагадаємо, ввечері 18 липня жителька села Мила у Київській області підірвалась на міні. Раніше, 14 липня, в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства Житомирської області на міні підірвався автомобіль лісівників.

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