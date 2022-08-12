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​Зеленський вдруге з початку повномасштабної війни з РФ поговорив з Папою Римським

Президент наголосив, що українці потребують підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які коїть в Україні Росія.

​Зеленський вдруге з початку повномасштабної війни з РФ поговорив з Папою Римським
Папа Римський Франциск
Фото: ukrinform.ua

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.

Це другий дзвінок Зеленського понтифіку з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Поінформував про агресію, яку РФ здійснює проти України, про страшні злочини Росії. Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну", - написав президент України.

"Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в Україні", - додав Зеленський.

Нагадаємо, в липні Папа Римський Франциск заявив, що хоче відвідати Україну. Він зробив свою заяву в папському літаку, спілкуючись із журналістами, які подорожували з ним з Риму до Канади.

17 липня понтифік звернувся із черговим закликом до міжнародної спільноти - докласти зусилля для припинення війни в Україні, запевнивши свою близькість українцям, котрі щодня страждають від ракетних обстрілів.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський може відвідати Україну вже в серпні 2022 року.

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