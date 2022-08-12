Україна закликає цивілізований світ не допустити судилища над захисниками Маріуполя

Мігоборони вимагає направити представників ООН та Червоного Хреста до українських військовополонених, передусім - в Оленівці.

Україна закликає весь цивілізований світ не допустити анонсованого російськими окупантами судилища над українськими захисниками та захисницями Маріуполя і вимагає негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських військовополонених, передусім – до Оленівки.

Про це йдеться у спільній заяві сил безпеки та оборони.

Зазначається, що наразі всі державні інституції працюють над тим, щоб повернути героїв Маріуполя та усіх українців, які перебувають у полоні росіян.

"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує працювати 24/7 для визволення українських Захисників та Захисниць із полону, розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Водночас, ми підтримуємо зв’язок із родинами полонених військовослужбовців та виконуємо зобов’язання щодо їхнього соціального захисту", – йдеться в повідомленні.

Водночас, в Міноборони зазначили, що РФ не дотримується зобов’язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародних норм і правил ведення війни. З огляду на це, питання обміну полоненими є складним і чутливим.

"Зі свого боку Україна постійно посилює публічну комунікацію з нашими партнерами, звертається до міжнародних організацій та світових лідерів, привертає увагу світу до дій, які чинить ворог із українськими військовими, які перебувають у полоні", – йдеться в повідомленні.

Також в Міноборони наголосили, що операція з порятунку 2,5 тисяч захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом, щоб зберегти їм життя.

"Альтернативи на кшталт екстракшн не було, стояв вибір: операція з порятунку чи загибель на «Азовсталі» насамперед тяжкопоранених, адже запаси необхідних медикаментів закінчувалися. Саме тяжкопоранених нам вдалося врятувати першими під час обміну в червні: 144 особи, з яких 95 – захисників Маріуполя, вже повернули. Більшість із них мали тяжкі поранення. Станом на зараз вони отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію", – зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, 28 липня росіяни підірвали колонію в Оленівці на Донеччині, аби приховати тортури над українськими полоненими. Унаслідок теракту загинули не менше 40 людей. Україна працює над поверненням тіл.

Джерела в розвідці та правоохоронних структурах повідомили, що окупанти умисно влаштували теракт в Оленівці для недопущення обміну військовополоненими. Українські спецслужби мають супутникові знімки, які свідчать про те, що могили біля виправної колонії були вириті заздалегідь.

З травня у приміщенні колишньої колонії в Оленівці утримували приблизно 1000 українських військовополонених. Перемовинами щодо повернення полонених з Азовсталі займається Головне управління розвідки.

Після теракту в Оленівці полк "Азов", який героїчно обороняв Маріуполь, закликав цивілізований світ визнати РФ державою-терористом.

Учора, 11 серпня Сейм Латвії визнав Росію країною-спонсором тероризму. А 28 липня Сенат США закликав Держдеп визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Аналогічна резолюція внесена на розгляд Конгресу. Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс також закликав Євросоюз ухвалити таке рішення.

Нині у цьому списку чотири країни: Північна Корея, Іран, Куба та Сирія.