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Перехоплення ГУР: відсутність ротації, піхота "ДНР" та кримська "небрежность"

"ДНРівці" чекають на удар по кримському мосту.

Перехоплення ГУР: відсутність ротації, піхота "ДНР" та кримська "небрежность"
Фото: ГУР МО

Член незаконного військового формування "ДНР" розповідає про відсутність ротації та ймовірність замість відпочинку поповнити ряди "піхоти "ДНР".

Про це повідомляється на офіційному сайті спецслужби, яка опублікувала нове перехоплення.

Їм обіцяють пів року, але гарантії повернутись додому немає навіть тоді. Оскільки існує висока ймовірність потрапити ряди піхоти, якої бракує в їхній "армії".

Крім того "ДНРівець" обговорює зі своїм знайомим новини про вибухи в Криму, кожен із них надає свої версії події.

"В Крыму аэропорт какой-то, ну, говорят взорвался там, "небрежность"..."

Обидва сходяться на "укропівській ракеті", слабкості російської ППО і тому, що "русским стыдно признаться" та згадують про кримський міст.

Раніше ГУР повідомляла, що вибухи в тимчасово окупованому Криму серед найманців з ОРДЛО сприймаються як слабкість Росії: "народ на Росію пре вже".

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