Унаслідок нічного обстрілу Слов’янська зруйновано приватні будинки

Сьогодні вночі окупанти обстріляли Слов’янськ у Донецькій області. Внаслідок обстрілу були зруйновані приватні будинки.

Про це повідомляє у Telegram Слов’янська ВЦА.

“Ніч пройшла неспокійно. Місто знову обстріляли, постраждав мікрорайон Черевківка. Зруйновано кілька приватних будівель, згоріли два автомобіля”, – зазначив керівник міської військово-цивільної адміністрації Слов’янська Вадим Лях.

Загиблих і поранених немає.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, на Слов’янському напрямку минулої доби обстріли було зафіксовано поблизу Вірнопілля, Богородичного, Шнурків, Курульки, Краснопілля, Долини та Залимана. Біля останнього ворог завдав ще й авіаудару. Противник намагається поповнити втрати особового складу та техніки.