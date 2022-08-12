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Унаслідок нічного обстрілу Слов’янська зруйновано приватні будинки

Постраждалих немає.

Унаслідок нічного обстрілу Слов’янська зруйновано приватні будинки
Фото: Слов’янська ВЦА у Telegram

Сьогодні вночі окупанти обстріляли Слов’янськ у Донецькій області. Внаслідок обстрілу були зруйновані приватні будинки.

Про це повідомляє у Telegram Слов’янська ВЦА.

“Ніч пройшла неспокійно. Місто знову обстріляли, постраждав мікрорайон Черевківка. Зруйновано кілька приватних будівель, згоріли два автомобіля”, – зазначив керівник міської військово-цивільної адміністрації Слов’янська Вадим Лях.

Загиблих і поранених немає.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, на Слов’янському напрямку минулої доби обстріли було зафіксовано поблизу Вірнопілля, Богородичного, Шнурків, Курульки, Краснопілля, Долини та Залимана. Біля останнього ворог завдав ще й авіаудару. Противник намагається поповнити втрати особового складу та техніки.

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